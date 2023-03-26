В Екатеринбурге юнармейцы присоединились к акции «Верни герою имя»

Всероссийская акция стартовала 26 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге участники местного отделения военно-патриотического движения «Юнармия» подключились к участи во Всероссийской акции «Верни имя герою», посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Представители общественного движения приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения, занимаются поиском сведения о бойцах, погибших на войне или пропавших без вести, а также раздают уральцам буклеты с информацией о героях войны.

Всероссийская акция стартовала 26 марта, ее цель – сохранить историю Родины и преемственность традиций поколений. Акция «Верни имя герою» завершится в День Победы 9 мая 2023 года.