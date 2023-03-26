В Екатеринбурге потеплеет до +13 градусов

В Екатеринбург пришла весна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 27 марта, в Екатеринбурге днем воздух прогреется до отметки в +13 градусов. Утром в первый рабочий день будет от +5 до +9 градусов, днем от +10 до 13 градусов, такие же температуры сохранятся вечером. К ночи в городе станет чуть прохладнее: +7 градусов.

Осадков 27 марта в Екатеринбурге не ожидается, однако на протяжении суток будет пасмурная погода. Ветер юго-западный, 3 – 4 метра в секунду.

Во вторник, 28 марта, в столице Среднего Урала утром будет +7 градусов, днем воздух прогреется до отметки в +9 градусов, к ночи ожидается резкое похолодание до – градусов. Днем ожидается небольшой дождь, в остальное время будет пасмурно. Ветер западный 4 – 6 метров в секунду.

В среду, 29 марта, утром будет минусовая температура, от – 3 до – 1 градуса. Днем станет чуть теплее – до + 2 градусов, к ночи термометры вновь покажут отрицательные температуры. Днем в Екатеринбурге будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 2 – 4 метров в секунду, к ночи сменится на юго-западный, 2 метра в секунду.