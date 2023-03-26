На Урале машинку для нанесения тату пытались доставить в колонию на квадрокоптере

Груз для наркодельца не пропустили в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники исправительной колонии №54 в Новой Ляле перехватили квадрокоптер, при помощи которого 33-летний мужчина пытался доставить в учреждение запрещенные вещи. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

26 марта у дороги, ведущей к трассе «Екатеринбург – Серов», органы правопорядка задержали оператора беспилотника, у которого в автомобиле были четыре свертка с сим-картами, зарядниками, гарнитурами и машинкой для нанесения татуировок.

«Подарок» предназначался для сбытчика наркотиков, который отбывает в колонии срок в 13 лет и 8 месяцев. На оператора квадрокоптера составили протокол об административном правонарушении.