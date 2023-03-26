В Академическом районе появится новый торговый комплекс

Новый ТЦ появится в Академическом районе. Фото: проектная документация

Новый торговый центр построят на улице Рябинина в Академическом районе Екатеринбурга. Площадь одноэтажного строения составит 1500 квадратных метров, а площадь участка, на котором его возведут – 1,38 га.

Внутри здания разместятся торговые объекты, офисы и склады. Сейчас стартовал этап общественных обсуждений по поводу нового торгового центра, он продлится до 14 апреля 2023 года.

- Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, открыта с 24 марта в холле второго этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: проспект Ленина, 24а и будет проводиться по 05 апреля включительно, - сообщают в администрации Екатеринбурга.

Рядом с новым торговым комплексом облагородят территорию, тротуары и проезды для автомобилей уложат асфальтом, построят парковки для грузовых и легковых автомобилей. Также здесь озеленят территорию.