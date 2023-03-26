В Екатеринбурге побит температурный рекорд 35-летней давности

В Екатеринбург пришла настоящая весна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 25 марта, в Екатеринбурге побит температурный рекорд 1988 года. В этом выходной день столбики термометров в уральской столице поднялись до отметки в 12.9 градусов выше нуля. Предыдущий рекорд этого дня был установлен в Свердловске в 1988 году, когда в городе потеплело до +12.2 градусов.

- Среднесуточная температура воздуха на 8.6 градусов выше нормы. Это самый теплый день 25 марта минимум за шестьдесят лет, - рассказал метеоролог Алексей Пулин в телеграмм-канале «Погода в Екатеринбург».

Напомним, что настоящее весеннее потепление придет в Екатеринбурге в первой декаде апреля.

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