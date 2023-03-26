В Екатеринбурге ограбили благотворительный фонд

Злоумышленники срезали с помещения замки. Фото: фонд "Люблю и благодарю"

В ночь на 25 марта в Екатеринбурге ограбили отделение фонда «Люблю и благодарю» по улице Московской.

В этом помещении фонд планировал организовать пункт раздачи пищи неимущим горожанам и новый пищевой цех. Преступники ночью срезали замки и вынесли дорогой инструмент рабочей бригады, сообщает сотрудники фонда.

- Из-за отсутствия всего оборудования сейчас работы по строительству цеха остановлены на неопределенное время, – рассказывают представители фонда.

В пищевом цехе планировали ежедневно готовить 750 комплексных обедов для раздачи нуждающимся людям на шести точках фонда. Теперь запуск проекта придется отложить.

- Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции номер 8 УМВД России по Екатеринбургу. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.