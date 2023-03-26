Детский хор из Серова выступил в Москве

Хор дал большой концерт в Москве

В субботу, 25 марта, в Москве в честь Дня работника культуры выступил хор «Фантазия» детской школы искусств Серова. Концерт прошел в Музее Победы на Поклонной горе.

В постановке хора представлен творческий путь бессменного руководителя коллектива Анатолия Тушкова, который в начале 70-х годов создал пионерский ансамбль «Гайдаровцы», из которого выросла детская школа искусств.

За полтора часа участники детского хора «Фантазия» прочитали произведения на стихи Евгения Евтушенко, Николая Добронравова, Григория Поженяна и Владислава Крапивина.