В ЖК «Макаровский» из-за запаха гари эвакуировали людей

На месте работают 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЖК «Макаровский» на Олимпийской набережной,7 из-за запаха гари эвакуировали людей.

- Пока найти не могут, откуда запах. Квартиры вскрывают, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург». - Приехали полицейские.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что сообщение о запахи гари в многоквартирном доме поступило в 21:10. Сейчас пожарные проверяют помещения.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 4 человека, в том числе 1 ребенок, - сообщили спасатели. - На месте работают 9 человек личного состава, 2 единицы пожарно-спасательной техники.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в УМВД Екатеринбурга.

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