В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после того как мать убила двоих детей и покончила с собой

Женщина оставила предсмертную записку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошла очередная семейная трагедия. 37-летняя женщина, проживающая в частном доме убила своих детей 5 и 8 лет. После этого она покончила с собой. Ее тело было найдено во дворе дома на улице Технической.

Как стало известно «КП-Екатеринбург» супруг женщины в момент убийства находился на работе. Сама женщина оставила предсмертную записку.

К делу уже подключилась Свердловская прокуратура.

- На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов, - отметили в ведомстве.

Будут выясняться обстоятельства произошедшего, а также будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

- При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавляют в пресс-службе Свердловской прокуратуры. - Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели малолетних детей.

В следственном комитете России по Свердловской области, а также в региональном ГУ МВД России пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, аналогичная трагедия случилась в Екатеринбурге 26 декабря 2022 года. Тогда женщина убила трех своих детей: 5-месячную девочку и мальчиков 10 и 15 лет из-за того, что ей виделись бесы.

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