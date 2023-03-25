В тагильской колонии ИК-5 сошьют почти 19 тысяч панам

Фото: ГУФСИН Свердловской области

В тагильской колонии ИК-5 сошьют 18 880 панам. Головные уборы изготавливают 30 осужденных.

- Совместный швейный участок производственной зоны исправительной колонии строгого режима №5 и контрагента продолжает свою работу. С данным заказчиком сотрудничество происходит на постоянной основе, ведь швейный участок производственной зоны колонии зарекомендовал себя, как качественное, ответственное и быстрое предприятие, - рассказали в ГУФСИН Свердловской области.

Осужденные, выполняющие заказ, получат заработную плату, которая позволит им выплатить иски и алименты. Также они получают официальный трудовой стаж.

В ГУФСИН отметили, что в 2022 году в колонии произвели швейной, мебельной продукции, товаров широкого потребления, остановочных комплексов и другого на 111,5 миллионов рублей.

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