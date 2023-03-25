На Сортировке возле многоэтажки обнаружили труп девушки

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На Сортировке возле многоэтажки вечером 25 марта обнаружили труп девушки. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщили подписчики группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В СК по Свердловской области не комментируют произошедшее.

Напомним, в Екатеринбурге 12 марта во дворе многоэтажки нашли труп мужчины. ЧП произошло по адресу Рощинская, 21, корпус 2. Как сообщали очевидцы, вероятнее всего, человек выпал с высокого этажа жилого дома.

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