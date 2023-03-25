Автобус будет выполнять два рейса в день

Новый автобусный маршрут свяжет деревни и села на востоке Свердловской области. Его разработали по просьбе местных жителей.

- Он начнет курсировать между рабочим поселком Пышма и деревней Яр три раза в неделю. Его путь пройдет по региональной дороге, параллельно федеральной трассе Тюмень - Екатеринбург, через деревню Пылаева, села Чупино и Куяровское, - рассказали в департаменте информполитики региона.

На маршруте № 155 по понедельникам, средам и пятницам автобус будет выполнять два рейса в день с 1 апреля. Максимальная стоимость проезда от конечной до конечной точки составит 46 рублей.

Также в департаменте информполитики добавили, что на маршруте № 104 Краснотурьинск - Серов сменится перевозчик. С 1 апреля будет курсировать обновленный транспорт большей вместимости - один автобус среднего класса и два малого. Они будут совершать 14 рейсов в день. Проезд из Краснотурьинска до Серова будет стоить 90 рублей, вместо привычных 100.

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