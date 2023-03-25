Механизм объединения вузов еще не запущен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпросвещения РФ рассматривает вопрос объединения УрГПУ и РГППУ. Об этом сообщил в telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских, направивший в ведомство запрос после обращения к нему сотрудников и студентов РГППУ.

- Судя из письма, намерение все же имеет место быть. Учредитель хотел бы создать крупный педагогический университет. Но сам механизм объединения еще не запущен, - написал Андрей Альшевских.

В документе указано, что решение будет принято после рассмотрения вопроса спецкомиссией. Также отмечается, что по состоянию на сегодняшний день оценка последствий принятия решения о реорганизации не проводилось. Кроме того в ответе на запрос депутата указано, что сотрудников РГППУ в случае объединения с УрГПУ увольнять не будут.

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