Нарушителей ловят при участии районной службы заказчика и квартальных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом борются с автохамами с помощью штрафов. Администрация района наказала уже шестерых автомобилистов, которые припарковали свои машины на газонах. Они выпалят по три тысячи рублей.

- У каждого оштрафованного перед вынесением окончательного вердикта была возможность доказать свою невиновность - все они были приглашены на заседание комиссии, однако воспользоваться своим правом никто не пожелал, - рассказали в администрации. - Поскольку привлеченные к ответственности в этот раз ранее на нарушениях не попадались, все они получили минимальные штрафы.

Если машины оштрафованных автомобилистов снова заметят на газонах, им уже будет грозить штраф в пять тысяч рублей.

Нарушителей ловят при участии районной службы заказчика и квартальных. В состав комиссии, которая выносит решение о наказании нарушителей, входят глава района Николай Смирнягин, юрист, а также представители отделов благоустройства и транспорта, инспекционного контроля, коммунальной энергетики и развития ЖКХ.

Вскоре планируется рассмотреть еще несколько десятков протоколов за нарушения правил парковки, которые составили во время недавнего рейда на улице Вильгельма де Геннина.

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