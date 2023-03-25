В Каменске-Уральском водитель автовышки повредил газопровод

Фото: скриншот с видео

В Каменске-Уральском 24 марта водитель автовышки повредил трубу газопровода, заезжая во двор. Инцидент произошел на улице Уральской, 20.

Видео, как автовышка сносит трубу, опубликовали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский». На кадрах видно, что водитель задевает газопровод, застревает и сдает назад. После этого труба прогибается.

В ГИБДД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что им информация о происшествии не поступала.

Напомним, ранее на Урале экскаватор повредил газопровод и скрылся с места происшествия. Водителя машины разыскивали сотрудники ГИБДД. Он оставил без газа 2 школы с 119 частных домов в селе Черноусово Белоярского городского округа.

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