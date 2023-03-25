Фейк распространяют в разных городах с 2018 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге распространяется фейк о террористах, заражающих людей вирусом через кровь. Об этом пишет E1.RU. Фейковое сообщение распространяется в мессенджерах. В нем содержится фото объявления, в котором указано, что преступники под видом представителей медицинской школы предлагают бесплатно проверить сахар в крови и заражают людей.

- Предупреждение!!! Если кто-то приходит к вам и говорит, что «мы из медицинской школы, хотим проверить ваш сахар в крови бесплатно», не сдавайте этот тест, - указано в объявлении.

Также там указаны номера телефонов с просьбой сообщать о таких случаях в полицию и призыв распространять это объявление.

По данным издания, этот фейк распространяют в разных городах с 2018 года. В полиции не раз опровергали информацию и подчеркивали, что никогда не распространяли подобных сообщений.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в департаменте информполитики Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил.

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