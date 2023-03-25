В Екатеринбурге под мостом перевернулась машина такси

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге утром 25 марта под мостом перевернулась машина такси.

- Перед Выездным переулком перевернулся автомобиль, - рассказали очевидцы группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

В отделении пропаганды городского ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что, по предварительной информации, водитель Lada не справился с управлением. Он не пострадал и самостоятельно обратился в пункт оформления ДТП.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортных средств и строго соблюдать правила безопасности на дороге, - добавили в ГИБДД Екатеринбурга.

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