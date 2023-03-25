В Мичуринском откроется новый детский сад

Детский сад планируют открыть к 1 сентября Фото: администрация Екатеринбурга

В микрорайоне Мичуринском откроется новый детский сад. Он будет рассчитан на 250 малышей. Планировалось, что детский сад будет возведен к концу 2023 года, однако строители рассчитывают сдать объект уже ко Дню знаний.

- Специалистами уже выполнены работы «нулевого» цикла, монтаж каркаса здания, стен и перегородок, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Ведутся работы по устройству кровли, фасадов, монтажу окон, прокладке наружных сетей, отделочные работы и подключение к сетям энергоснабжения.

Напомним, ранее мы писали, что мэрия Екатеринбурга отдаст под детский сад административное здание на Шейнкмана, 30 «А». Сейчас в здании находится МКУ Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района. В мэрии «КП-Екатеринбург» сообщили, что муниципальная организация уедет из здания в конце 2023 года. В следующем году там будет проведена реконструкция.

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