В поселке Троицкий пожарные спасли из горящего дома семь человек

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 14 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Троицкий Свердловской области около полуночи 24 марта вспыхнул двухэтажный дом на улице Чехова. Прибывшие на место пожарные спасли из горящего здании семь человек: пять вывели по трехколенной лестнице, еще двух по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов. Восемь жильцов эвакуировались самостоятельно.

- На площади 50 квадратных метров повреждены: кровля дома, стены, домашнее имущество и отделка двух балконов квартир, расположенных на втором этаже муниципального жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 14 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина п.Троицкий, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные локализовали огонь в 00:17. Еще 19 минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 01:20. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

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