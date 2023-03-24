В Нижнем Тагиле в гараже сгорела иномарка

На место выехали шесть огнеборцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле произошел пожар на проспекте Мира. Там в частном гараже загорелась иномарка. Информация о возгорании поступила дежурному 24 марта в 15:35. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 36 квадратных метрах повреждено имущество внутри частного гаража, сгорел легковой автомобиль Mitsubishi Pajero, - рассказали в МЧС.

На место выехали две пожарные машины и шесть огнеборцев. Уже к 15:43 им удалось локализовать огонь. Спустя три минуты пожар был потушен. Сою работу спасатели завершили лишь к 16:14, проведя проливку и разбор сгоревших конструкций. О постиравших в пожаре не сообщается.

Ранее в Арамиле произошел крупный пожар. Огонь уничтожил завод лакокрасочной продукции. Площадь пожара составила 4 000 квадратных метров. В тушении возгорания участвовали 82 человека и 27 единиц пожарной техники.

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