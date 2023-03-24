Фото: УГИБДД по Свердловской области

В селе Кашино под Сысертью рейсовый автобус попал аварию. Вечером 24 марта пассажирский ПАЗ столкнулся с отечественной легковушкой. В итоге пострадавшего водителя ВАЗ-2114 увезли в больницу № 36 в Екатеринбурге.

- Пассажиры автобуса в аварии не пострадали. Известно, что общественный транспорт двигался по маршруту №161 «Екатеринбург – Сысерть», в момент ДТП в салоне находились семь человек, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

На месте происшествия автоинспекторы проводят процессуальные действия. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Екатеринбурге на Объездной дороге возле торгового центра «МЕГА» перевернулась отечественная легковушка. По предварительной версии, водитель «ВАЗ-2114» ехал на Широкую Речку со стороны Московского тракта.