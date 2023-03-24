В Екатеринбурге продали старейшее здание Сбербанка на улице Малышева

В торгах участвовали две компании, которые семь раз повышали ставку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продали старейшее здание Сбербанка, расположенное на улице Малышева. Известно, что строение выкупила московская фирма «Металлсервис-Комплект» за 297,3 миллиона рублей.

По данным издания 66.ru, в торгах участвовали две компании, которые семь раз повышали ставку.

Как следует из протокола, в торгах участвовали две компании, которые семь раз повысили ставку. Самую высокую цену предложила столичная компания, которая занимается оптовой торговлей металлами.

Договор купли-продажи будет заключен в течение 15 дней после проведения торгов. Новый владелец должен сдать кредитной организации помещения на первом этаже, которые она сейчас занимает

Напомним, что в октябре прошлого года в Екатеринбурге загорелась крыша главного офиса Сбербанка на Куйбышева, 67. Тогда всех сотрудников эвакуировали из здания.