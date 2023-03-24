Накануне мужчина выпивал. Фото: ГИБДД по Свердловской области.

В Асбесте автоинспекторы задержали пьяного водителя автобуса. Нарушителя удалось выявить благодаря операции «Автобус», проходившей с 20 по 22 марта. За это время были проверены почти три тысячи водителей общественного транспорта. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Проверку транспорта проводили при помощи скрытого наблюдения. В основном целью автоинспекторов были рейсовые автобусы. Также иногда под видом пассажиров они фиксировали нарушения ПДД.

- Так, в Асбесте инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя автобуса, который выехал в рейс по маршруту «Асбест – поселок Малышева», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

Мужчину заметили утром 20 марта. Экипаж ДПС остановил автобус и проверил документы водителя. В транспорте на момент проверки находилось пять пассажиров. При общении с 35-летним водителем автобуса автоинспекторы заметили подозрительное поведение. Его решили проверить на трезвость.

- В ходе проведенного сотрудниками Госавтоинспекции освидетельствования водителя алкогольное опьянение подтвердилось, результат 0,269 мг на литр выдыхаемого воздуха, - добавили в ГИБДД.

Как пояснил сам водитель, вечером прошлого дня он выпивал алкоголь. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось отстранить мужчину от вождения. На него составили административный материала за ряд нарушений.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.