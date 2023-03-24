В полиции отметили, что сейчас опрашиваются родственники мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите после смерти 14-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». По данным источника «КП-Екатеринбург», виновным может грозить до 15 лет лишения свободы.

Школьник свел счеты с жизнью из-за плохих оценок. Перед смертью он оставил записку для матери, которая праздновала день рождения.

- Пока лишь известно, что у Димы (имя изменено. – Прим. ред.) был конфликт с учителем русского языка. Якобы она не давала исправить ему оценки, гнобила. Он пришел в школу, все было нормально. Но на уроке физики ему стало плохо, и он ушел домой. Потом его нашли мертвым на улице Свердлова, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В полиции отметили, что сейчас опрашиваются родственники мальчика.

- Подразделением полиции по делам несовершеннолетних территориального ОВД опрашиваются родные подростка, его ровесники и педагоги, - добавил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.