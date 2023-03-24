В Екатеринбурге женщина пользовалась чужой потерянной картой

На свердловчанку завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге женщина потратила деньги с чужой банковской карты. Она нашла ее в магазине. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне в отдел полиции обратилась 46-летняя екатеринбурженка. Она рассказала, что отдала своей дочери карту, а та потеряла ее в магазине. Однако средства со счета продолжали списываться. Всего с карты пропало 6,5 тысяч рублей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 11 установили подозреваемую в хищении денег с карты заявительницы и задержали, - рассказали в полиции.

Как оказалось, картой воспользовалась другая екатеринбурженка 41 года. Она рассказала, что карту нашла на улице Пехотинцев, после чего потратила бесконтактным способом несколько тысяч рублей. При осмотре у женщины нашли ту самую кредитку.

На свердловчанку возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

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