Екатеринбург стал самым безопасным крупным городом в УрФО

На 100 тысяч населения приходится 1129,3 правонарушения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбург стал самым безопасным крупным городом в Уральском федеральном округе. Такие данные озвучил начальник УМВД по уральской столице Максим Метелица по итогам работы в 2022 году.
Так, за минувшие 365 дней было зарегистрировано 17,91 тысячи преступлений, а на 100 тысяч населения приходится 1129,3 правонарушения.
А вот самым криминальным из областных центров, по данным подполковника Метелицы, является Челябинск. Там за прошедший год зарегистрировали почти 26 тыс. преступлений,
Также в докладе подполковника полиции фигурировали такие города, как Тюмень и Курган.
- Приоритетным направлением правоохранительных органов неизменно остается деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. В 2022 году раскрыто более восьми тысяч преступлений, - добавил Максим Метелица.