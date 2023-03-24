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НовостиОбщество24 марта 2023 15:43

Екатеринбург стал самым безопасным крупным городом в УрФО

За минувший год было зарегистрировано 17,91 тысячи преступлений
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На 100 тысяч населения приходится 1129,3 правонарушения

На 100 тысяч населения приходится 1129,3 правонарушения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал самым безопасным крупным городом в Уральском федеральном округе. Такие данные озвучил начальник УМВД по уральской столице Максим Метелица по итогам работы в 2022 году.

Так, за минувшие 365 дней было зарегистрировано 17,91 тысячи преступлений, а на 100 тысяч населения приходится 1129,3 правонарушения.

А вот самым криминальным из областных центров, по данным подполковника Метелицы, является Челябинск. Там за прошедший год зарегистрировали почти 26 тыс. преступлений,

Также в докладе подполковника полиции фигурировали такие города, как Тюмень и Курган.

- Приоритетным направлением правоохранительных органов неизменно остается деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. В 2022 году раскрыто более восьми тысяч преступлений, - добавил Максим Метелица.