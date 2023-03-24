Смертность на дорогах Свердловской области за год сократилась на 47 человек

Снижение показателей смертности произошли из-за работы камер фото и видеофиксации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный инспектор безопасности региона рассказал о успехах ГИБДД за 2022 год. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

По словам главного государственного инспектора безопасности дорожного движения региона Алексея Спиридонова, в 2022 году смертность на дорогах области сократилась на 47 человек. Всего за это время удалось ликвидировать шесть аварийных участков. Особое внимание уделяется безопасности детей. За год детская смертность в ДТП сократилась на 44%. В том числе это произошло благодаря установленным камерам.

- В минувшем году и за январь 2023 года мы наблюдаем положительную динамику, связанную с эффектом работы камер фото- и видеофиксации по снижению аварийности на дорогах региона. Эффект заключается не столько в количестве выявляемых нарушений, сколько в количестве сохраненных жизней, - сообщил Спиридонов.

В 2022 году удалось не допустить ни одного ДТП на пешеходных переходах, где ранее уже происходили страшные аварии.

- Мы устанавливаем камеры фото-видеофиксации перед такими пешеходными переходами. Мы провели техническую настройку камер по фиксации камерами нарушений водителями, не пристегнутыми ремнями безопасности, - добавил инспектор.

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