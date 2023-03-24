В Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил женщину, перебегающую дорогу на красный

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле водитель иномарки Toyota Camry сбил 48-летнюю женщину, которая пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел утром 24 марта у дома № 1 по улице Металлургов.

- В результате дорожного происшествия женщина-пешеход с тяжелыми травмами доставлена в ГАУЗ СО «Демидовская городская больница №2», - уточнили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Прибывшие на место автоинспекторы установили, что за рулем иномарки находился мужчина, который имеет 21-летний водительский стаж. В течение этого года его единожды привлекали к ответственности за нарушения ПДД. В момент происшествия был трезв.

- Он пояснил, что двигался по правой полосе. Подъезжая к пешеходному переходу, услышал звуковой сигнал от автомобиля, осуществляющего движение по левой полосе. После чего из-за данного автомобиля слева на дорогу выбежала женщина, - добавили в полиции.