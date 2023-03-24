В Нижнем Тагиле на неделю закроют движение транспорта по проспекту Дзержинского

Все это время на проспекте будет проходить ремонт сетей теплоснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на неделю закроют движение транспорта по нечетной стороне проспекта Дзержинского. Ограничительные меры будут действовать на участке от Ленинградского проспекта до улицы Энтузиастов с 6 по 13 апреля.

Все это время на проспекте будет проходить ремонт сетей теплоснабжения.

- Муниципальному унитарному предприятию «Горэнерго-НТ» в срок до 6 апреля установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной с Управлением городским хозяйством схемой организации дорожного движения, - говорится в постановлении, которое подписал мэр города.

Напомним, в Екатеринбурге на месяц перекроют движение по перекрестку между улицей Титова и переулком Рижским. Известно, что ограничения будут действовать с 20 марта по 19 апреля.

- За ограничение движения отвечают рабочие ООО «Специализированный застройщик «Виктория СКК», - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.