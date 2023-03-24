Билеты уже появились в продаже на официальном сайте компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск. Планируется, что программа будет открыта 3 мая, а полеты будут выполняться по средам и субботам.

- Вы знаете, что слово «Алтай» переводится как «золотой край». За шквалом волшебных эмоций отправляйтесь в Горно-Алтайск. Это и необыкновенная красота природы и тайны горных духов, заклинания шаманов и гора Белуха – сакральный символ республики, - заявили в пресс-службе перевозчика.

Билеты уже появились в продаже на официальном сайте компании.

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга с 30 марта вновь запускают прямые рейсы в Волгоград. Полеты будет выполнять авиакомпания NordStar. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово.

- Волгоград - популярное у уральцев направление полетов. По итогам 2022 года пассажиропоток здесь превысил 15 тысяч человек, - отметили в авиагавани.