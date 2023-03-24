Спасатели потушили пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле

Открытое горение на месте пожара ликвидировано

Пожарные справились с огнем, который охватил склад с лакокрасочными материалами в Арамиле. Общая площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров.

- Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину происшествия предстоит установить пожарным дознавателям. Они уже работают на месте, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что на борьбу с пламенем отправили 82 человека и 27 единиц пожарной техники. Всего со склада эвакуировали 110 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

Кстати, специалисты свердловского Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе после сильнейшего пожара.