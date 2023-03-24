В Серове подросток жег искусственные цветы и венки на Вечном огне

Инцидент на мемориальном комплексе произошел 22 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове прокуратура проверит подростка, который жег искусственные цветы и венки на Вечном огне. Инцидент на мемориальном комплексе произошел 22 марта, действия юного злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения.

- Прокуратура организовала проверку с целью установления достоверности опубликованной информации. При ее подтверждении будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетнего, так и органов системы профилактики, - уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее в уральском поселке Кедровка водитель грузовика повредил монумент в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945.

- Информация направлена балансосодержателю БМАУК «Парк культуры и отдыха Березовского», подано заявление в ОМВД России по Березовскому на розыск лица, допустившего повреждение части памятного для поселка монумента, - рассказали в пресс-службе администрации поселка Кедровка.