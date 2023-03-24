Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха в зоне пожара на складе в Арамиле

Быстрому рассеиванию дыма способствовал сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты свердловского Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе после сильнейшего пожара на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле.

- Быстрому рассеиванию дыма способствовал сильный ветер. В связи с пожаром организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки силами Южного филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков рассказал о тушении завода лакокрасочной продукции в Арамиле. Площадь пожара составила 4 000 квадратных метров. Во время тушения огня обвалилась одна из стен завода на 100 «квадратов». С огнем борются 82 человека и 27 единиц пожарной техники.