Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 13:39

Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха в зоне пожара на складе в Арамиле

Быстрому рассеиванию дыма способствовал сильный ветер
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Быстрому рассеиванию дыма способствовал сильный ветер

Быстрому рассеиванию дыма способствовал сильный ветер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты свердловского Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе после сильнейшего пожара на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле.

- Быстрому рассеиванию дыма способствовал сильный ветер. В связи с пожаром организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки силами Южного филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков рассказал о тушении завода лакокрасочной продукции в Арамиле. Площадь пожара составила 4 000 квадратных метров. Во время тушения огня обвалилась одна из стен завода на 100 «квадратов». С огнем борются 82 человека и 27 единиц пожарной техники.