На Урале СКР возбудил дело из-за покусанной собакой девочки

Следователи выясняют, какой вред здоровью был причинен девочке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следственный комитет Полевского возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщает пресс-служба областного СК.
Травму школьница получила во время экскурсии еще 19 февраля 2023 года в одном из питомников Полевского.
- Предварительно, произошел инцидент, в результате которого малолетняя девочка из-за укуса собаки получила травмы. Сотрудники следственного комитета допрашивают свидетелей, чтобы выяснить степень тяжести вреда здоровью ребенка, - сообщает следственный комитет Свердловской области.
В самом питомнике собак рассказывать подробности произошедшего «КП-Екатеринбург» отказались. Однако пояснили, что родители пострадавшей девочки на связь с представителями не выходят. Общение между руководством и пострадавшей семьей идет через юристов.