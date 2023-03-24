На Урале СКР возбудил дело из-за покусанной собакой девочки

Следователи выясняют, какой вред здоровью был причинен девочке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Полевского возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

Травму школьница получила во время экскурсии еще 19 февраля 2023 года в одном из питомников Полевского.

- Предварительно, произошел инцидент, в результате которого малолетняя девочка из-за укуса собаки получила травмы. Сотрудники следственного комитета допрашивают свидетелей, чтобы выяснить степень тяжести вреда здоровью ребенка, - сообщает следственный комитет Свердловской области.

В самом питомнике собак рассказывать подробности произошедшего «КП-Екатеринбург» отказались. Однако пояснили, что родители пострадавшей девочки на связь с представителями не выходят. Общение между руководством и пострадавшей семьей идет через юристов.