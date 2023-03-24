В Екатеринбурге ребенок в белом искупался в луже

Школьник прыгнул в лужу с разбега. Фото: скриншот видео Дианы Яковлевой/Telegram-канал "Интересный Екатеринбург"

Дети в Екатеринбурге официально открыли купальный сезон, правда сделали это в местной луже. На улице Белореченская в одном из дворов образовалась внушительного размера, и глубины, в которой решили искупаться школьники.

Видео купаний успела записать жительница многоэтажки Диана Яковлева из окна своей квартиры.

- Смотрим, как во дворе на Белореченской 27/2 развлекаются дети с лужей. Школьник просто взял и искупался, - рассказывает автор видео, которое разместили в Telegram-канале «Интересный Екатеринбург».

На видеозаписи хорошо видно, как один из трех мальчиков не просто залез в лужу, а нырнул в нее с разбегу.

При этом, как выяснили корреспонденты «КП-Екатеринбург», средняя глубина луж в городе колеблется от пяти до 10-ти сантиметров. Такие результаты показали измерения глубины луж во дворах, которые образовались из-за таяния снега в первую оттепель.