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НовостиПроисшествия24 марта 2023 11:34

Суд не стал менять приговор создателю финансовой пирамиды

Жертвами кооператива стали 472 человека
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Суд оставил в силе приговор основателю финансовой пирамиды

Суд оставил в силе приговор основателю финансовой пирамиды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд не стал удовлетворять апелляционную жалобу адвокатов руководителя финансовой пирамиды «Золотой векъ». Жертвами кооператива стали 472 человека, которые потеряли 264 миллиона рублей. Лидер конторы получил срок в шесть лет лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима. Также ему предстоит компенсировать ущерб вкладчикам.

По информации издания ТагилЛАЙФ, ссудно-сберегательный центр заключал с гражданами договоры о передаче сбережений под 11% годовых. В 2018 году зафиксировано тридцатикратное превышение объема заемных средств над размером средств, прописанном в договорах займа.

Офисы пирамиды размещались в разных городах, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Как выяснилось, деньги своим клиентам кооператив не выплачивал, проценты переводились за счет привлечения новых клиентов.