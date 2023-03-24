В Екатеринбург пытались провезти опасное молоко

Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург 23 марта пытались провезти опасное молоко. На нем не было заводской упаковки и маркировки.

- В аэропорту Кольцово при досмотре ручной клади и багажа пассажиров, прибывших авиарейсом «Душанбе - Екатеринбург» должностными лицами Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками Кольцовской таможни выявлено две партии небезопасной молочной продукции домашнего приготовления, - рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на территории РФ.

Пассажиры, нарушившие ветеринарно-санитарные требования, привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

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