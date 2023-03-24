В 40 муниципальных образованиях области уровень заболеваемости превышает средний показатель по региону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за год выявили 2 211 случаев туберкулеза. Это больше, чем в среднем по России, в полтора раза, сообщила на пресс-конференции посвященной начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова.

- Показатели разнятся в разных муниципалитетах. В 40 муниципальных образованиях области уровень заболеваемости превышает средний показатель по региону, - отметила Светлана Перминова.

Также она отметила, что за последние 10 лет в Свердловской области удалось добиться снижения в 2,8 раза заболеваемости туберкулезом среди сельского населения.

Напомним, ранее мы писали, что Свердловская область вошла в список регионов с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных.

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