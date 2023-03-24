Жителям Арамиля посоветовали не выходить на улицу из-за пожара на заводе

Огонь охватил территорию в 4000 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области изучают качество воздуха в районе жилой застройки в городе Арамиль под Екатеринбургом, где сегодня, 24 марта, горит научно-производственное предприятие по выпуску лакокрасочных изделий. Проверку проводят сотрудники Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области».

Из-за пожара специалисты Роспотребнадзора посоветовали жителям Арамиля не находиться на открытом воздухе в районе пожара, не открывать окна, использовать вместо контактных линз очки, промывать глаза, больше пить, не курить, делать дома влажную уборку. Если нужно выйти на улицу – необходимо использовать маски и респираторы.

Больше 80 пожарных ведут борьбу с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу, - рассказывают в ведомстве.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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