В Нижнем Тагиле решили остаться 13 беженцев

Часть беженцев выбрали для постоянного проживания Нижний Тагил Фото: Лев ИСТОМИН

В январе этого года в Нижний Тагил прибыли беженцы из Крыма, которые попали на полуостров с Украины. 36 человек зимой разместили в общежитии Института испытания металлов, где для них оборудовали полноценное жилье. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В уральском городе беженцам помогли с переводом документов на русский язык, с получением сертификатов на жилье и банковских карт, а также провели консультации с работодателями.

После этого часть беженцев выехали в другие населенные пункты на постоянное проживание, а 13 человек выбрали для работы и проживания Нижний Тагил.