На месте работают 82 человека личного состава МЧС и 27 единиц пожарной техники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пожарные локализовали пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле, который вспыхнул утром 24 марта.
- В 13:11 огнеборцы локализовали пожар на площади 4 тысячи метров квадратных. Специалисты МЧС приступили к тушению внутри здания. Для доступа в помещения используется специнструмент, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Спасатели продолжают мониторить обстановку с помощью беспилотника. Ранее под воздействием высоких температур произошло обрушение стены здания. Внутри происходили хлопки емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.
На месте работают 82 человека личного состава МЧС и 27 единиц пожарной техники. Информации о пострадавших нет.
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