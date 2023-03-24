На месте работают 82 человека личного состава МЧС и 27 единиц пожарной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарные локализовали пожар на складе с лакокрасочными материалами в Арамиле, который вспыхнул утром 24 марта.

- В 13:11 огнеборцы локализовали пожар на площади 4 тысячи метров квадратных. Специалисты МЧС приступили к тушению внутри здания. Для доступа в помещения используется специнструмент, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели продолжают мониторить обстановку с помощью беспилотника. Ранее под воздействием высоких температур произошло обрушение стены здания. Внутри происходили хлопки емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.

На месте работают 82 человека личного состава МЧС и 27 единиц пожарной техники. Информации о пострадавших нет.

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