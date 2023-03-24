В преддверии весенних каникул СвЖД напомнила школьникам о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге

Фото из архива РЖД

Акцент на этой теме связан с предстоящими весенними каникулами и наступлением теплой погоды, когда дети проводят больше времени на улице. Информационно-разъяснительная работа направлена на предотвращение ситуаций, в которых несовершеннолетние могут получить травмы в зоне движения поездов.

Железнодорожники проводят в школах тематические уроки, совместно с транспортной полицией совершают рейды в местах возможного несанкционированного пересечения путей, приглашают школьников на жд предприятия. Ребятам разъясняют, что чаще всего к травматизму приводят такие нарушения, как переход путей в неположенном месте или перед близко идущим поездом, хождение по путям и катание на подножках и автосцепках вагонов, приближение к проводам контактной сети.

Фото из архива РЖД

24 марта в эксплуатационном локомотивном депо Смычка в Нижнем Тагиле прошел урок-экскурсия для восьмиклассников школы №144, которая расположена в непосредственной близости от крупной сортировочной станции с интенсивным движением поездов. В здании, где «живут» и обслуживаются грузовые локомотивы, школьникам рассказали о профессии машиниста, показали основные модели действующих электровозов. Под руководством машиниста-инструктора школьники попробовали управлять электровозом на специальном тренажере и убедиться, что остановить мгновенно его нельзя.

В ходе беседы о безопасности ребятам показали видеофильм о школьнике - их ровеснике, который из-за собственной неосторожности получил смертельную электротравму на крыше поезда, и еще раз перечислили ключевые правила поведения на объектах жд транспорта.

Вопрос профилактики детского травматизма в зоне движения поездов находится на постоянном контроле железнодорожников. С начала текущего года в границах СвЖД не было случаев травмирования детей. В преддверии каникул СвЖД обращается к родителям с просьбой напомнить детям и подросткам о правилах поведения на железной дороге, а также неукоснительно соблюдать эти правила.