В Екатеринбурге молодая семья разгромила съемную комнату и украла вещи

Семья платила за комнату несколько месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга решила сдать в аренду комнату молодой семье, которая оставила после себя кошмар. Собственница рассказывает, что молодые люди с ребенком вначале исправно платили, но затем перестали оплачивать аренду и испортили имущество.

- Сдавала я комнату Полине и Илье. Платили за комнату пару месяцев хорошо. А потом началось. Стали скидывать меньшую сумму и "кормить завтраками". А потом вообще перестали платить. Я понимаю, молодая семья с ребенком. Но они развели в комнате тараканов и клопов, - рассказывает пострадавшая Екатерина в группе «Подслушано Химмаш».

Хозяйка закрывала глаза и на насекомых: в конце концов, с ними уживаться им самим. Потом у Екатерины лопнуло терпение из-за регулярных задержек по оплате.

- Я предупредила их, что я не «благотворительный фонд» и чтобы съезжали. Полина твердила, что будет дальше жить и просто детские выплаты еще не пришли. Как придут, всё заплатит, - рассказывает собственница.

В итоге, вся семья съехала молча, оставив ключи у соседа. После себя пара с ребенком оставили настоящий бедлам: сломанный диван, подушку от которого забрали с собой, оборваны обои.

- Обои порваны, линолеум порван. Люстра свернута, да и лампочек нет ни одной, похоже, что тоже забрали с собой. Везде кошачьи экскременты, да и кошка, похоже, жила в шкафу, так как много было от нее отходов. Грязь и запах в комнате ужасный, - возмущается Екатерина.

По ее словам, раньше эту семью она не прогоняла из жалости. Жалко было ее ребенка, но сейчас, как пишет хозяйка, девушка вновь беременная. Екатерина предупредила арендодателей о том, что пара снова может давить на жалость.