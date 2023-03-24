Волонтеры рассказали о мужчине, пропавшем в Екатеринбурге несколько недель назад

Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры Фото: «ЛизаАлерт»

Волонтеры рассказали о 39-летнем мужчине, пропавшем в Екатеринбурге 1 марта. За помощью к добровольцам обратилась мама Василия Кутепова. В день пропажи он не вышел с ней на связь.

- Василий Кутепов родом из Иркутска, там живут все его близкие. В Екатеринбург он приехал в 2019 году, работал в строительной компании. Всегда был на связи с родными, особенно с мамой. Но с 1 марта перестал выходить на связь. Раньше такого не было никогда, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры. По данным «ЛизаАлерт», Василий Кутепов из Екатеринбурга не выезжал.

Фото: «ЛизаАлерт»

Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке.

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