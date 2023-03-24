Глава Ямала оценил значение Арктики для будущего России

Значение Арктики для России очень велико Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о важной роли Арктики для будущего всей страны и обозначил роль Ямала в развитии этих территорий. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По словам Артюхова, Ямал – особое место в этом вопросе, так как самые крупные проекты реализуются здесь. В частности, речь идет о новых СПГ-проектах. Так, скоро будет запущена первая линия нового завода «Арктика СПГ» на Гыданском полуострове, что усилит развитие Северного морского пути.

- Это очень перспективное направление, им надо серьезно заниматься. Там много вопросов. Строятся мощнейшие ледоколы, запущено и эксплуатируется специальное научное судно, - рассказал губернатор Ямала.