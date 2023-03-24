Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика24 марта 2023 8:00

Глава Ямала оценил значение Арктики для будущего России

Дмитрий Артюхов считает, что эти территории нужно развивать
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Значение Арктики для России очень велико

Значение Арктики для России очень велико

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о важной роли Арктики для будущего всей страны и обозначил роль Ямала в развитии этих территорий. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По словам Артюхова, Ямал – особое место в этом вопросе, так как самые крупные проекты реализуются здесь. В частности, речь идет о новых СПГ-проектах. Так, скоро будет запущена первая линия нового завода «Арктика СПГ» на Гыданском полуострове, что усилит развитие Северного морского пути.

- Это очень перспективное направление, им надо серьезно заниматься. Там много вопросов. Строятся мощнейшие ледоколы, запущено и эксплуатируется специальное научное судно, - рассказал губернатор Ямала.