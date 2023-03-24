Аэропорт Кольцово переходит на весенне-летнее расписание

До конца октября из Кольцово будут доступны 53 российских маршрута Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аэропорт Кольцово с 26 марта переходит на весенне-летнее расписание. Запланированы регулярные рейсы по 73 внутренним и международным направлениям 31 авиакомпанией.

- Основной объем рейсов в летний сезон будет выполняться на внутрироссийских линиях: до конца октября из Кольцово будут доступны 53 российских маршрута, - рассказали в авиагавани.

В аэропорту отмечают, что самыми загруженными направлениями традиционно станут Москва (до 23 вылетов в сутки), Сочи (до 12 вылетов в сутки), Санкт-Петербург (до 10 вылетов в сутки). Впервые в расписании Кольцово появятся рейсы в Петрозаводск (со 2 мая) и Кострому (с 8 июня).

Самым популярным зарубежным направлением, сообщают в Кольцово, останется Анталья. Полеты туда планируют сразу семь авиакомпаний, а количество рейсов будет доходить до пяти в сутки.

Напомним, ранее мы писали, что жители Екатеринбурга определились с топом направлений, куда они хотят отправиться весной и летом. В Уральской ассоциации туризма отметили, что традиционно высоко находятся запросы на Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.