Инвестор из Каменска-Уральского подарил мошенникам почти два миллиона рублей

Мужчина потратил огромные деньги, решив заняться инвестициями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед самым Новым годом 47-летний житель Каменска-Уральского увидел в Интернете рекламу об инвестициях и оставил заявку. После этого ему перезвонила девушка и представилась менеджером одной из инвестиционных компаний. Она объяснила алгоритм работы и сказала, что скоро с уральцем свяжется специалист службы поддержки.

На следующий день мужчине позвонил «программист» компании и помог зарегистрироваться на платформе, после чего с ним связался личный консультант, пообещавший давать советы за 20% от суммы прибыли. Об этом пишет портал KU66.RU.

После нескольких удачных операций мужчине позвонили и сообщили, что его счет заблокирован. Для разблокировки нужно оплатить страховку в размере 260 тысяч рублей.

Мужчина взял несколько кредитов, оплатил страховку, но после оплаты пришло уведомление, что операция проведена неверно. После еще одного кредита и оплаты счет так и не был разблокирован. Горожанин по совету «консультанта» открыл еще один счет, потратив на него большое количество занятых денег. Общая сумма ущерба составила 1 823 250 рублей. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.