Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 марта 2023 7:45

Инвестор из Каменска-Уральского подарил мошенникам почти два миллиона рублей

Мужчина стал жертвой заманчивой рекламы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина потратил огромные деньги, решив заняться инвестициями

Мужчина потратил огромные деньги, решив заняться инвестициями

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед самым Новым годом 47-летний житель Каменска-Уральского увидел в Интернете рекламу об инвестициях и оставил заявку. После этого ему перезвонила девушка и представилась менеджером одной из инвестиционных компаний. Она объяснила алгоритм работы и сказала, что скоро с уральцем свяжется специалист службы поддержки.

На следующий день мужчине позвонил «программист» компании и помог зарегистрироваться на платформе, после чего с ним связался личный консультант, пообещавший давать советы за 20% от суммы прибыли. Об этом пишет портал KU66.RU.

После нескольких удачных операций мужчине позвонили и сообщили, что его счет заблокирован. Для разблокировки нужно оплатить страховку в размере 260 тысяч рублей.

Мужчина взял несколько кредитов, оплатил страховку, но после оплаты пришло уведомление, что операция проведена неверно. После еще одного кредита и оплаты счет так и не был разблокирован. Горожанин по совету «консультанта» открыл еще один счет, потратив на него большое количество занятых денег. Общая сумма ущерба составила 1 823 250 рублей. После этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.