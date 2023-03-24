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НовостиЗвезды24 марта 2023 7:16

Изделия уральского мастера на столичной выставке раскупили за день

Елена Ясинская вошла в состав делегации Свердловской области
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Изделия Елены Ясинской пользуются спросом. Фото: предоставлено героем публикации

Изделия Елены Ясинской пользуются спросом. Фото: предоставлено героем публикации

В московском Экспоцентре прошла всероссийская выставка «Ладья. Весенняя фантазия - 2023», в которой приняли участие уральские мастера. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В состав уральской делегации вошла мастер Елена Ясинская, изделия которой гости выставки раскупили за один день.

Год Елена училась резьбе по дереву, познакомилась с опытными мастерами Иваном Балаевым и Владимиром Алмановым, а также художницей Юлией Новоселовой из Санкт-Петербурга. Они помогли получить уральской мастерице необходимые навыки.

Теперь Еленна Ясинская сама вырезает из дерева животных и птиц, а также учит этому ремеслу других.

- Выбрав лучший набросок, детально отрисовываю подробный эскиз с трех сторон. После перехожу к лепке фигуры, чтобы все ошибки найти в пластилине и учесть их в дереве. И только потом начинаю работу с деревом, - рассказывает Елена Ясинская.