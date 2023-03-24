Александр Ковальчик занял пост главы в январе 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Среднеуральска Александр Ковальчик уходит в отставку. Он написал заявление об уходе по собственному желанию с 30 марта. Обязанности главы города будет исполнять Алексей Стасенок - бывший глава Нижнетуринского городского округа. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии Среднеуральска.

Напомним, в сентябре 2022 года появилась информация, что Александр Ковальчик уйдет в отставку. Однако тогда в администрации Среднеуральска это опровергли.

Отметим, что Александр Ковальчик ранее занимал пост первого вице-мэра Екатеринбурга. В январе 2021 года он ушел с этой должности и заменил ушедшего в отставку главу Среднеуральска Андрея Зашляпина.

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