Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 5:55

В ЦГКБ №3 Екатеринбурга пройдет «Субботник против рака»

Проверить свое здоровье могут жители Железнодорожного района
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Медики будут работать с 09:00 до 15:00

Медики будут работать с 09:00 до 15:00

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлинике №1 ЦГКБ №3 Екатеринбурга 25 марта пройдет «Субботник против рака». Жители Железнодорожного района смогут проконсультироваться у дерматовенеролога, хирурга-онколога, терапевта и акушера-гинеколога. Также будут проводиться флюорография, дерматоскопия, УЗИ и маммография.

- На медицинские осмотры приходит приблизительно равное число желающих проконсультироваться у специалистов на наличие онкологического заболевания, - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ЦГКБ №3 Надежда Попова. - И в среднем у одной трети пациентов выявляются подозрения, которые потом проходят более углубленную диагностику.

Медики будут работать с 09:00 до 15:00. Запись на медицинские приемы к специалистам по телефону единой городской регистратуры: 204-76-76. С собой необходимы полис ОМС и паспорт.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.