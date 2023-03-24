В ЦГКБ №3 Екатеринбурга пройдет «Субботник против рака»

Медики будут работать с 09:00 до 15:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлинике №1 ЦГКБ №3 Екатеринбурга 25 марта пройдет «Субботник против рака». Жители Железнодорожного района смогут проконсультироваться у дерматовенеролога, хирурга-онколога, терапевта и акушера-гинеколога. Также будут проводиться флюорография, дерматоскопия, УЗИ и маммография.

- На медицинские осмотры приходит приблизительно равное число желающих проконсультироваться у специалистов на наличие онкологического заболевания, - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ЦГКБ №3 Надежда Попова. - И в среднем у одной трети пациентов выявляются подозрения, которые потом проходят более углубленную диагностику.

Медики будут работать с 09:00 до 15:00. Запись на медицинские приемы к специалистам по телефону единой городской регистратуры: 204-76-76. С собой необходимы полис ОМС и паспорт.

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